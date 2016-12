Obama: con Mosca no guerra fredda

19:11 - Nessuna nuova guerra fredda in atto. Lo assicura Barack Obama parlando a Bruxelles della contrapposizione con Mosca. "Usa ed Europa non hanno interesse a controllare l'Ucraina" e infatti "non abbiamo inviato truppe, ma vogliamo che Kiev possa decidere da sola", ha detto il presidente Usa, sottolineando come non ci sia "una nuova guerra fredda" perché "non è un confronto" con una Russia "che guida un blocco di nazioni o un blocco ideologico".