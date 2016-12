05:49 - Serata fuori dal programma ufficiale a Washington per il presidente americano Barack Obama, che nel tardo pomeriggio è uscito per andare a cena nella residenza dello chef della Casa Bianca, Sam Kass, un consigliere della first lady Michelle con il quale lo stesso Obama spesso gioca a golf. Il presidente Usa ha interrotto domenica la sua vacanza al Martha's Vineyard per alcuni incontri alla Casa Bianca.