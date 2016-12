Obama-Beyoncé, il paparazzo: "Solo una bufala, ho fatto uno scherzo"

13:12 - "Sono in piena promozione del mio nuovo libro, nello studio di Europe1 ho voluto fare un enorme scherzo". Così Pascal Rostain, il paparazzo che ha fatto tremare la Casa Bianca, smentisce definitivamente il gossip da lui stesso lanciato sulla presunta love story fra il presidente Usa, Barack Obama, e la cantante Beyoncé.

La storia lunedì aveva fatto rapidamente il giro del mondo, dopo che Rostain, intervenendo a una trasmissione radio francese, aveva sganciato la bomba: Obama e Beyoncé sono amanti e martedì un articolo sul "Washington Post" lo dimostrerà. Al momento della messa in onda della trasmissione negli Usa era ancora notte e la bufala ha potuto circolare liberamente per alcune ore, almeno fino a quando a smentire ci ha pensato Kris Coratti, portavoce del quotidiano stelle e strisce: "Non stiamo lavorando a nessuno scoop del genere".



Rostain: "Ho voluto dimostrare in che condizioni versa questo mestiere" - Alla fine a far definitivamente luce sull'accaduto ci ha pensato lo stesso Rostain che a "Le Figaro" ha definitivamente chiarito: "Ascoltate bene quel che dico alla radio, alla fine della mia frase mi sentirete ridere. È allucinante vedere il clamore mondiale che tutto questo ha provocato. Ho voluto dimostrare il degrado del mio mestiere. Prima, erano le indiscrezioni che si trasformavano in verità. Adesso è una bufala".