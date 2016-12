Obama a marzo in Europa, la tappa finale sarà in Italia

18:42 - Barack Obama sarà a Roma il 27 marzo. Nella sua visita ufficiale in Italia incontrerà in Vaticano il Papa, quindi il presidente Giorgio Napolitano e il premier Enrico Letta. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Il presidente, si legge nel comunicato, non vede l'ora di di discutere con Papa Francesco il loro comune impegno a combattere la povertà e la crescente disuguaglianza.

Prima di giungere a Roma Obama si recherà in Olanda e in Belgio. Nei Paesi Bassi, esattamente all'Aja, il 24-25 marzo il presidente americano parteciperà al vertice sulla sicurezza nucleare, organizzato dal governo olandese, dove i leader mondiali metteranno in evidenza i progressi compiuti per mettere al sicuro ogni materiale nucleare e l'impegno circa i passi necessari a prevenire il terrorismo nucleare.



Quindi Obama si recherà a Bruxelles il 26 marzo per un vertice Usa-Ue con i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea. Questa sarà la prima visita del presidente Obama alle istituzioni dell'Ue. Mentre si trova in Belgio, il presidente Usa parteciperà ad eventi bilaterali con funzionari del governo belga e con il segretario generale della Nato. Infine la tappa romana, il 27 marzo, dove vedrà il Papa, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il presidente del Consiglio Enrico Letta.