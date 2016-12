26 marzo 2014 Obama a Bruxelles: "Niente guerra fredda

Ma i confini non si cambiano con la forza" Il capo della Casa Bianca ha incontrato il presidente del Consiglio Ue, Van Rompuy. "Ci siamo accordati sui passi per rafforzare la crescita", ha aggiunto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:10 - "Il mondo è più sicuro quando Ue e Usa vanno mano nella mano": è quanto ha dichiarato Barack Obama a Bruxelles, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy. Sulla Russia il presidente Usa ha dichiarato: "Non ci sarà una nuova guerra fredda". Ma restano dure critiche per Putin: "I confini non si cambiano con la forza".

"Niente guerra fredda"

"Né gli Usa ne' l'Europa hanno interesse a controllare l'Ucraina" ed infatti "non abbiamo inviato truppe" ma vogliono che l'Ucraina possa decidere da sola". Lo ha detto Obama nel suo discorso pubblico a Bruxelles, aggiungendo che "non è una nuova guerra fredda" perché "non è un confronto" con una Russia "che guida un blocco di nazioni o un blocco ideologico". Il presidente ha sottolineato che Mosca "non è mai stata così isolata" dalla fine della Guerra Fredda e che "si dovrà difendere da sola" all'Onu.



"Già autorizzato l'export di gas Usa verso l'Europa" - "Gli Usa hanno già autorizzato l'esportazione verso l'Europa di gas naturale Usa", ha aggiunto Obama, parlando dell'importanza di ridurre la dipendenza energetica degli alleati dalla Russia. Con i leader della Ue "ci siamo accordati sui passi per aumentare la crescita" e "quando avremo l'accordo" di libero commercio "l'export del gas americano sarà più semplice", un fatto "importante nel contesto geopolitico attuale".



"Sull'Ucraina la Russia è isolata, noi siamo uniti" - Sull'Ucraina, "la Russia si trova da sola", e se non cambia percorso "si troverà ad affrontare conseguenze molto pesanti", ha dichiarato il presidente Usa a Bruxelles, ribadendo che Usa, Ue, Nato e gli altri alleati sono uniti.



"Azioni della Russia in Crimea sono illegali e assurde" - "Le azioni della Russia sono illegali e assurde nel mondo in cui viviamo. Siamo uniti nel sostenere l'Ucraina e dare aiuto per stabilizzare l'economia. Agiamo assieme nell'isolare la Russia e nell'imposizione di sanzioni, c'è grande coordinamento".



"Nessuno prende seriamente il referendum in Crimea" - "Nessuno prende seriamente il referendum in Crimea", ha detto ancora il capo della Casa Bianca.



"Sulle sanzioni alla Russia eccellente coordinamento Ue-Usa" - Sulle "sanzioni c'è stato un eccellente coordinamento tra Usa e Europa. Entrambe le coste dell'Atlantico di fronte all'incursione in Crimea" dovevano "prendere misure e lo abbiamo fatto". "Il governo russo ha preso la decisione di annettere la Crimea dopo un referendum che nessuno, al di fuori della Russia, può prendere seriamente" e "abbiamo incrementato le sanzioni".



"Preoccupano tagli alla Difesa" - "Siamo preoccupati per la riduzione della spesa per la difesa di alcuni Stati. L'Ucraina ci ricorda che la libertà non è gratis, dobbiamo pagare per avere una forza Nato credibile e deterrente". Lo ha detto il presidente Obama al termine del vertice.