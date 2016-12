O.J. Simpson chiede la grazia a Obama La stampa Usa: "E' malato di tumore"

18:23 - O.J. Simpson avrebbe chiesto la grazia al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. L'ex campione di football sarebbe affetto da diabete e da un tumore al cervello. "Non vuole morire in carcere", ha dichiarato un amico. L'atleta, assolto a metà degli anni '90 in sede penale, ma non in sede civile, dall'accusa di aver ucciso l'ex moglie e il suo presunto amante, sta scontando una pena di 33 anni per rapina a mano armata e sequestro di persona.

Alcuni sintomi, come un forte mal di testa, disturbi comportamentali e amnesia, avrebbero indotto i medici del penitenziario del Nevada dove è rinchiuso a pensare che Simpson sia stato colpito dal cancro: "All'inizio teneva nascosti i sintomi per timore di quel che potevano trovare. Ma ora è convinto che non gli resta più molto da vivere e non vuole morire in cella come un criminale comune", ha confidato un amico al rotocalco National Enquirer.



L'ex stella dello sport a stelle e strisce fu protagonista del processo del secolo: accusato di aver ucciso l'ex moglie, Nicole, e l'amico Ronald Goldman, nel 1994 a Los Angeles, fu prosciolto per insufficienza di prove. Una sentenza che ha diviso il Paese, soprattutto perché ribaltata un anno dopo nel procedimento civile.



Oggi 65enne, Simpson lo scorso anno aveva chiesto alla magistratura del Nevada l'annullamento della condanna per non aver ricevuto dal suo avvocato una difesa adeguata.