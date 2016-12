Nyt: "Obama prepara raid su Siria"

14:01 - L'amministrazione Obama sta facendo pressioni sugli alleati per aumentare il loro sostegno ai gruppi di ribelli moderati in Siria e per possibili operazioni militari. Lo sostiene il "New York Times", secondo il quale la Casa Bianca ritiene che la Gran Bretagna e l'Australia sarebbero disposti a unirsi agli Usa in una missione che prevede attacchi aerei in Siria, mentre la Turchia potrebbe fornire l'accesso alle basi militari chiave del Paese.