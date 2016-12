Nyt: contatti tra Karzai e talebani per trovare un accordo di pace

18:03 - Il presidente afghano Karzai è impegnato in "contatti segreti" con i talebani per arrivare a un accordo di pace senza il coinvolgimento dei suoi alleati occidentali: lo scrive il New York Times online, osservando che ciò peggiorerà ulteriormente i rapporti già tesi con gli Stati Uniti. "I contatti fanno luce sul comportamento di Karzai", in contrasto con gli Usa. Come il suo rifiuto di firmare un accordo con Washington per la sicurezza del Paese.

A prendere l'iniziativa sembra che siano stati i talebani, lo scorso novembre, e da allora tra insorti e governo c'è stato uno scambio continuo di messaggi e di incontri, scrive il New York Times, citando in forma anonima fonti afghane. Gli incontri si sarebbero svolti in particolare a Dubai e a Riad, ma le prospettive di giungere ad un intesa sarebbero ora esaurite.



Ad ottobre, il presidente Karzai e gli Usa avevano intanto finito faticosamente di negoziare un delicato accordo sulla sicurezza, che dovrebbe definire la presenza delle forze Usa in Afghanistan per il dopo 2014, quando terminerà il mandato Nato. Si tratta di un accordo che a fine novembre è stato approvato anche dal'assemblea di oltre 2.500 anziani e leader tribali e politici giunti da tutto l'Afghanistan, nota come Loya Jirga, che era stata appositamente convocata.



Tuttavia, Karzai si è da allora rifiutato di firmarlo, ponendo nuove condizioni, chiedendo che gli Usa rilascino alcuni esponenti talebani e attaccando gli stessi americani per presunti crimini di guerra. Un atteggiamento che si potrebbe in parte spiegare proprio con i contatti in corso con i talebani, scrive il Nyt.