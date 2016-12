NY, miracolo della 68esima strada: bimba nasce sul marciapiede

19:19 - Si chiama Ila Isabelle questa bellissima neonata, cullata dalla sua altrettanto bella mamma sotto lo sguardo del papà. Una famiglia serena e bella come ce ne sono tante eppure Ila ha scelto un modo decisamente spericolato di venire al mondo e la sua nascita è stata definita "il miracolo dalla 68esima strada", a New York.



Sì, perché la neonata ha deciso di venire alla luce in modo piuttosto inatteso. Polly, 29 anni, già mamma di due bambini di 4 e 6 anni, stava a casa quando improvvisamente sono arrivate le doglie, il momento del parto ormai era vicino; ha fatto appena in tempo a scendere e avvisare il portiere di chiamarle un taxi, ma Ila evidentemente aveva fretta di nascere e così è stato.



Polly ha partorito all'incrocio tra la 68a e la terza strada, sulle strisce pedonali, bloccando un intero quartiere che si è prodigato per lei e la sua mamma, sconvolta ma in buona salute: almeno 40 persone le si sono fatte intorno per aiutarla, mentre una troupe di una tv locale annunciava il miracolo in diretta.



Chi le ha offerto una sciarpa, chi il proprio cappotto rimanendo al gelo dell'inverno newyorkese. E i 10 minuti che sono serviti per l'arrivo dell'ambulanza che le ha trasportate in ospadale, invece di essere ricordati con angoscia sono stati vissuti da mamma e bimba come un'esperienza di generosità e altruismo.