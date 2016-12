00:32 - Nuovi raid Usa contro postazioni dell'Isis in Iraq. Caccia americani, secondo la Cnn, hanno condotto sette attacchi aerei, 4 dei quali vicino Baghdad, in una escalation dell'intervento Usa per combattere i jihadisti. Una risposta, quella americana, dopo la minaccia di Isis che invitava suoi terroristi a colpire New York City.