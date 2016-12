01:23 - Nelle ultime 24 ore, le forze americane hanno condotto due raid aerei contro le postazioni dell'Isis in Iraq. Lo ha reso noto il Comando Centrale (Centcom), precisando che i caccia Usa hanno attaccato e distrutto due veicoli armati dei jihadisti. Gli attacchi condotti in sostegno delle forze irachene portano a 158 il totale dei raid aerei in anti-Isis in Iraq sin dallo scorso 8 agosto, ha precisato il Centcom.