05:54 - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 15:52 ora locale (le 3:52 in Italia) in Nuova Zelanda, sull'Isola del Nord. Secondo i rilievi dello United States Geological Survey, il sisma ha avuto ipocentro a 28 km di profondità ed epicentro 34 km a sud-sudest della città di Palmerston North, nella regione di Manawatu-Wanganui. Non si hanno al momento segnalazioni di particolari danni a persone o cose.