10:49 - I negoziati sul nucleare non servono a niente. Lo sostiene, sul suo sito internet, la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei. "Come dissi in uno dei miei discorsi all'inizio di quest'anno non sono ottimista circa i colloqui: questi non andranno da nessuna parte, ma non mi oppongo ad essi", ha scritto infatti. La ripresa dei negoziati fra Teheran e il gruppo dei 5+1 è in programma per martedì.