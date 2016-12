Nucleare Iran,Ue: accordo non certo

09:13 - Nei negoziati sul nucleare iraniano "non c'è garanzia di successo dei colloqui": è l'opinione dell'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue e coordinatrice del gruppo 5+1, Catherine Ashton. Dopo l'incontro con la Ashton, il ministro degli Esteri iraniano, Moahmmad Javad Zarif, sottolinea invece la "determinazione" di Teheran a raggiungere un accordo, sostenendo che l'intesa può arrivare in "4 o 5 mesi" se non "in un periodo più breve".