Nucleare Iran, trovata l'intesa per l'attuazione dell'accordo di Ginevra

20:12 - Trovato l'accordo fra il gruppo dei 5+1 e l'Iran sull'applicazione dell'accordo di Ginevra sul nucleare, secondo il quale Teheran si impegna a rinunciare all'arricchimento dell'uranio sopra il 5% e a neutralizzare le sue riserve di uranio arricchito al 20%. Lo ha annunciato da Ginevra, riferisce l'agenzia Isna, il viceministro iraniano Abbas Araghcì senza precisare se l'attuazione inizierà, come prospettato, già il 20 gennaio.

"Il risultato delle discussioni negli ultimi due giorni su come attuare l'accordo di Ginevra è stato trasmesso alle capitali e poi sarà presa la decisione finale e sarà annunciato il risultato", ha detto Araghcì, numero due della squadra negoziale iraniana.



"Sono stati raggiunti progressi significativi su tutte le questioni pertinenti" ha detto il vice segretario generale del servizio esterno della Ue, Helga Schmid.



Come annunciato nei giorni scorsi, Araghcì ha avuto due giorni di colloqui con il vicesegretario generale per le Relazioni esterne dell'Ue, Helga Schmid, in rappresentanza del gruppo dei 5+1.