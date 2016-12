Nsa spiava i deputati americani e (forse) il presidente Obama

21:42 - Anche alcuni membri del Congresso americano potrebbero essere stati spiati dalla National Security Agency (Nsa). Lo ha ammesso il viceministro della Giustizia, James Cole, in un'audizione alla commissione Giustizia della Camera. Cole si è rifiutato di rispondere alla domanda se anche le telefonate di Obama siano state messe sotto sorveglianza.

L'ammissione di Cole è arrivata di fronte alle domande incalzanti del repubblicano, Darrell Issa. "Sono stati mai raccolti dati su telefonate che cominciano per 202-225 seguiti da quattro numeri?", ha chiesto il parlamentare riferendosi ai prefissi da comporre per chiamare gli uffici del Congresso.



"Probabilmente sì - ha risposto il vice ministro - anche se alla Nsa non è permesso. A meno che - ha aggiunto - non vi sia un ragionevole e chiaro sospetto che questi numeri siano collegati a una minaccia di tipo terroristico". Issa ha poi chiesto al generale se anche i telefoni siano stati eventualmente monitorati, ma Cole ha deciso di non rispondere.



Nsa spiava anche ex cancelliere Schroeder - Intanto la Sueddeutsche Zeitung citando il contrasto tra l'amministrazione Usa e Berlino all'epoca della mancata partecipazione tedesca alla guerra all'Iraq del 2003, ha affermato che anche il cancelliere Gerhard Schroeder è stato spiato dalla Nsa. Proprio come il suo successore, Angela Merkel. Secondo il servizio, preparato insieme ai reporter dell'emittente tedesca Ndr, l'Nsa avrebbe aggiunto il nome di Schroeder alla lista dei 'sorvegliati' al più tardi nel 2002.



L'ex cancelliere socialdemocratico ha spiegato di non aver avuto idea dello spionaggio di massa cui la Nsa, secondo i documenti rivelati da Edward Snowden - la talpa del Datagate - ha sottoposto milioni di persone. Da tempo nell'entourage del governo tedesco si sospetta che la cancelliera Merkel non sia stata la prima ad essere stata messa sotto sorveglianza, ma che l'interessamento dell'intelligence Usa sia iniziato già durante il governo rosso-verde di Schroeder.