Nsa, Obama riforma l'agenzia: dovrà distruggere i dati telefonici raccolti

09:18 - L'amministrazione Obama si prepara a presentare la riforma della National Security Agency (Nsa), coinvolta nello scandalo Datagate. L'agenzia non potrà più conservare i dati sui traffici telefonici. Questi resteranno nelle mani delle compagnie e potranno essere ottenuti individualmente su ordine della Foreign Intelligence Surveillance Court, solo nel caso in cui il giudice li ritenesse legati a un numero telefonico collegato al terrorismo.

Il governo, in base alla riforma Obama, non collezionerà e non tratterà più sistematicamente grosse moli di dati telefonici, che in base alle norme attuali sono ora nelle mani della Nsa per cinque anni. Su ordine della Corte, le compagnie telefoniche dovranno prontamente fornire i dati in formato tecnologicamente compatibile e fornire dati di ogni chiamata effettuata o ricevuta dall'utente in questione dopo l'ordine del giudice.