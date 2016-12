13:50 - "Voglio fondare il Partito fascista norvegese e la Lega nordica per difendere le mie idee senza più ricorrere alla violenza". E' quanto scrive in una lettera dal carcere Anders Behring Breivik, l'autore della strage di Oslo in cui persero la vita, il 22 luglio del 2011, 77 persone. "Il mio cuore piange per la barbarie che ho perpetrato quel giorno", aggiunge. Breivik, 35 anni, fu condannato a una pena di 21 anni.

Nella lettera Breivik lancia un ultimatum al ministro della Giustizia di Oslo, colpevole, a suo dire, di aver deliberatamente creato ostacoli alla nascita del Partito fascita norvegese.



L'autore della strage, nelle 33 pagine al termine delle quale si firma come segretario del partito e candidato al Parlamento, dichiara inoltre di essersi "convertito alla causa democratica" dopo la sentenza di condanna.



Il sistema giudiziario norvegese non prevede la perdita dei diritti civili per i detenuti. Neppure nei casi, come quello di Breivik, di reati gravissimi. Ma lui accusa le autorità penitenziarie di confiscare le sue lettere, non rispettare i suoi diritti e di impedirgli di raccogliere le firme necessarie per la creazione del nuovo partito.



Il direttore della prigione di Skien dove Breivik è recluso, Karl Hillestrand, rimanda però le accuse al mittente: "Abbiamo un regolamento da seguire: le lettere di detenuti che potrebbero incitare a violenza e criminalità vanno censurate".