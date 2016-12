09:24 - La Corea del Nord "non esclude" di procedere a un terzo test nucleare per rispondere a quelle che vengono definite le minacce delle manovre congiunte tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, e alle recenti condanne dell'Onu. "Non escludiamo una nuova forma di test nucleare per rafforzare la nostra arma di dissuasione", ha detto il ministero degli Esteri di Pyongyang attraverso l'agenzia ufficiale Kcna.