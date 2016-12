09:28 - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha lanciato l'ennesimo avvertimento alla comunità internazionale se si dovesse arrivare a un conflitto con gli Stati Uniti. "Se scoppia di nuovo una guerra nella penisola, questa causerà un disastro nucleare massivo e gli Stati Uniti non ne saranno indenni", ha dichiarato Kim in un messaggio diffuso dalla tv nazionale in occasione degli auguri per il nuovo anno.