06:10 - Un turista americano in visita in Corea del Nord è stato arrestato alla fine di aprile dalla polizia per aver violato i termini del visto. A riportarlo è l'agenzia ufficiale nord-coreana, Kcna. L'uomo è stato arrestato il 29 aprile scorso. Attualmente sono tre i cittadini statunitensi arrestati in Corea del Nord.