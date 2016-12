22 giugno 2014 Nord Waziristan, raid dell'esercito contro i talebani: 350mila civili in fuga Da una settimana l'esercito pachistano sta operando nella regione al confine con l'Afghanistan. Tra chi ha abbandonato la propria casa anche 151mila bambini Tweet google 0 Invia ad un amico

10:11 - Sono almeno 350mila i civili che hanno abbandonato il Nord Waziristan, territorio tribale al confine con l'Afghanistan in cui l'esercito del Pakistan ha sferrato da circa una settimana una violenta offensiva contro i talebani. Lo rende noto l'Authority di gestione dei disastri dei territori tribali del Pakistan (Fdma). Un portavoce ha precisato che fra i profughi i bambini sono oltre 151mila.

"La situazione è di estrema emergenza - ha spiegato il deputato nazionale per il Waziristan settentrionale, Muhammad Nazir Khan -, il governo aveva promesso che avrebbe fornito mezzi di trasporto per l'evacuazione, ricoveri, medicine e cibo, ma in realtà ha fatto molto poco".



La popolazione stimata di questo territorio è di 840mila abitanti, prevalentemente appartenenti alle tribù Utmanzai e Dawar, e nessuno è in grado di sapere oltre a quelli che sono partiti, quante altre decine di migliaia di abitanti hanno intenzione di abbandonare le loro case nell'imminenza dell'intervento dell'esercito.



"Molti anziani morti durante l'esodo" - Khan ha poi detto che esiste solo un punto di ingresso nel distretto di Bannu dal Waziristan settentrionale a Saigai "e le persone ed i veicoli, che hanno formato una coda di chilometri, aspettano per ore e ore. Mi è stato riferito - ha aggiunto - che negli automezzi molte persone anziane sono morte". Infine a causa della carenza di mezzi di trasporto, moltissime persone stanno fuggendo a piedi e questo, ha concluso, rende l'impresa ancora più ardua e dolorosa.



L'operazione anti terrorismo in Nord Waziristan - Da una settimana l'aviazione pachistana sta bombardando le zone di montagna del Waziristan settentrionale, mentre reparti scelti militari hanno compiuto blitz che hanno avuto un bilancio dichiarato dalle fonti ufficiali di 250 militanti antigovernativi pachistani e stranieri uccisi. Una volta ultimato l'esodo della popolazione civile dal territorio, ha indicato l'ufficio stampa dell'esercito (Ispr), i militari entreranno nelle zone abitate "per eliminare i terroristi e le loro basi".