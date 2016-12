22:04 - Il presidente Barack Obama ha annunciato di aver inviato circa 80 militari in Ciad per contribuire alle ricerche delle liceali nigeriane, rapite dai guerriglieri radicali di Boko Haram. Lo rende noto la Casa Bianca. I soldati, si legge in una nota, "sosterranno le operazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione aerea per missioni nel nord della Nigeria e nell'area circostante".