Nigeria, "ragazze convertite Islam"

12:01 - Le studentesse rapite in Nigeria da Boko Haram saranno liberate in cambio di prigionieri che fanno capo al gruppo terrorista islamico. Lo dice in un video il capo degli estremisti, Abubakar Muahmmad Shekau, aggiungendo che le ragazze sono state convertite all'Islam. Inoltre, secondo il governatore dello Stato nigeriano del Borno, è falsa la voce secondo cui le liceali sarebbero state portate in Ciad o Camerun, e comunque fuori dalla Nigeria.