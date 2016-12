Nigeria, polizia in sedi quotidiani

06:47 - Operazioni dell'esercito hanno preso di mira alcuni giornali nigeriani per questioni di "sicurezza". Quattro quotidiani, The Nation, The Daily Trust, Leadership e The Punch, hanno riferito di sopralluoghi nelle loro redazioni, mentre fonti dell'esercito hanno sottolineato che le operazioni erano legate solo a verifiche dei mezzi che trasportano la carta stampata, assicurando che non c'e' nessuna intenzione di imbavagliare i media.