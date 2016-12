21:36 - Hanno incendiato edifici pubblici a Rann, nel nord-est della Nigeria, e sequestrato un poliziotto in un villaggio a pochi chilometri di distanza. Gli uomini del gruppo integralista islamico nigeriano Boko Haram sono tornati in azione, come hanno testimoniato gli abitanti in loco. Decine di guerriglieri in tenuta militare hanno dato l'assalto al commissariato provocando uno scontro a fuoco, per poi ritirarsi.