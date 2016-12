Nigeria,nuova strage dei Boko Haram

17:00 - Nuovo attacco dei Boko Haram in Nigeria. Testimoni riferiscono di cadaveri disseminati per le strade di Bama, nel Nord del Paese. I jihadisti hanno anche vietato i funerali delle vittime. L'assalto è avvenuto due giorni fa ma, secondo l'esercito, la città non è caduta nelle mani degli assalitori. Intanto l'Onu rende noto che 10mila persone sono fuggite in Niger nel mese di agosto, portando a 80mila il totale dei rifugiati.