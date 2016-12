14 aprile 2014 Nigeria, doppio attentato alla stazione degli autobus nella capitale: i morti sono oltre 70 L'attacco terroristico non è ancora stato rivendicato, ma si teme possa essere opera del gruppo estremista islamico Boko Haram Tweet google 0 Invia ad un amico

17:15 - E' di 71 morti e 124 feriti il bilancio provvisorio di un doppio attentato ad Abuja, capitale della Nigeria. Due esplosioni hanno colpito l'affollata stazione di bus di Nyanya Motor Park, alla periferia della città. La capitale era già stata in passato teatro di attacchi degli estremisti islamici di Boko Haram, che continuano a insanguinare in particolare il nord del Paese: ieri sono stati massacrati in vari villaggi 60 civili.

Il bilancio, però, potrebbe aggravarsi. Secondo quanto riporta il sito del giornale nigeriano "Premium Times", si teme che oltre 200 persone siano rimaste uccise nelle esplosioni avvenute nell'ora di punta.



Attacco non ancora rivendicato - L'attacco terroristico nelle periferia della capitale, a circa 10 km dal centro cittadino, non è ancora stato rivendicato, ma le autorità temono che possa trattarsi dell'ennesima strage del gruppo estremista islamico Boko Haram, che sta terrorizzando il paese. Abuja si trova nel centro della Nigeria a centinaia di chilometri dalla base degli estremisti, ma questi ultimi hanno più volte minacciato di attaccare la capitale. Come nel 2011, quando un attacco kamikaze con due auto-bomba contro il palazzo delle Nazioni Unite provocò la morte di 21 persone e il ferimento di altre 60.