19:12 - Doppio attacco nel giro di poche ore dei terroristi islamici di Boko Haram in Nigeria. Almeno 22 cristiani sono stati massacrati durante la messa domenicale in un villaggio dello stato nord-orientale di Borno, lo stesso dove poco dopo è stato compiuto un ulteriore eccidio in un mercato. In quest'ultimo attacco, secondo la Bbc, il bilancio sarebbe di 52 morti e almeno 26 feriti.