Nigeria, Boko Haram attacca le chiese di quattro villaggi: 54 morti

14:08 - Sono almeno 54 le vittime dell'attacco contro alcune chiese nello Stato del Borno, in Nigeria, sferrato domenica e attribuito agli estremisti di Boko Haram. Un funzionario dello Stato ha riferito che "al momento ci sono 54 morti". Le ricerche di vittime continuano e il bilancio, purtroppo provvisorio, potrebbe salire.

L'assalto ha visto i miliziani di Boko Haram scagliare bombe contro quattro chiese: quelle di Kwada, Ngurojina e Karagau Kautikari. quattro villaggi intorno a Chibok, città divenuta tristemente famosa per il rapimento di piu' di 200 liceali ad aprile.



Un capo locale della città ha riferito che gli abitanti hanno trovato 47 cadaveri nella boscaglia. I terroristi in sella ad alcune moto hanno colpito in contemporanea nei villaggi durante la celebrazione delle messe.



Esercito sotto accusa - Domenica alcuni testimoni hanno parlato di "decine di vittime, uomini, donne, bambini" uccisi a colpi d'arma da fuoco o con bombe a mano. Il capo di Chibok ha accusato l'esercito di non avere "nemmeno tentato" di raggiungere i luoghi degli attacchi: "Chi afferma che l'esercito è arrivato, mente". Il portavoce del governo federale Mike Omeri ha respinto le accuse, dichiarando che "può darsi che l'esercito sia arrivato tardi, ma è arrivato".



Lo Stato di Borno rappresenta la culla della rivolta islamista in Nigeria e, solo dall'inizio dell'anno, ci sono stati oltre 2.500 morti. I quattro villaggi attaccati si trovano poco distanti da Chibok, dove Boko Haram il 14 aprile ha rapito 276 studentesse.