Nigeria, attaccati tre villaggi: abitanti uccisi nel sonno e bruciati vivi

14:31 - Nuove violenze in Nigeria. Almeno 100 persone sono rimaste uccise in una serie di attacchi contro tre villaggi nella parte centrale del Paese. Lo riferiscono le autorità locali. Gli attacchi sono stati sferrati da "uomini armati, ma non c'è stata ancora nessuna rivendicazione".

Gli attacchi sono stati brutali e compiuti da una quarantina di uomini armati di fucili e machete. Presi di mira gli abitanti di Angwan Gata, Chenshyi e Angwan Sankwai, nel distretto di Kaura, stato di Kaduna, che sono stati freddati nel sonno dentro le loro case. Alcuni sono stati uccisi a colpi di machete, altri bruciati vivi. Gli assalitori hanno rubato del cibo e appiccato il fuoco ai villaggi.