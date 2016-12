06:09 - Sono pesanti i primi effetti della legge anti-gay adottata in Nigeria. Secondo quanto riporta Al Jazeera, sarebbero centinaia le persone omosessuali arrestate e torturate dalla polizia nigeriana, mentre un uomo condannato per sodomia ha subito 20 frustate. La comunità internazionale ha criticato la legge affermando che limita le libertà fondamentali e che avrà ripercussioni per i circa 3,4 milioni di malati di hiv.