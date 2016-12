21:12 - "Uniamoci tutti nella preghiera per l'immediato rilascio delle liceali rapite in Nigeria". Lo scrive in un tweet il Papa aderendo alla campagna #BringBackOurGirls. La mobilitazione per liberare le cento studentesse nella mani di un gruppo integralista islamico è ormai mondiale. A capeggiare il movimento c'è Michelle Obama: "In quelle ragazze io vedo le mie figlie".