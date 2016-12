New York, stilista italoamericano trovato morto nel fiume Hudson

00:19 - Il corpo dello stilista newyorkese ma di origini italiane, Michele Savoia, 55 anni, è stato ritrovato nelle acque del fiume Hudson, a Manhattan, non lontano dallo yacht in cui viveva attraccato a Chelsea Piers. Noto per aver vestito star come Robert de Niro, Mickey Rourke, Ricky Martin e Chris Noth, Savoia era stato visto l'ultima volta giovedì in un locale dove aveva partecipato a una festa organizzata da Paris Hilton.

Conosciuto come "The Tailor", "il sarto", Savoia era il proprietario dell'atelier "House of Savoia", specializzato soprattutto nella realizzazione di capi retrò stile anni '30, un gusto ereditato - come più volte aveva raccontato lui stesso - dal nonno italiano, immigrato in New Jersey. Oltre a vestire diverse star Savoia ha anche realizzato i costumi di alcune produzioni cinematografiche e di musical di Broadway, tra cui il revival di 'Evita'.



La polizia ora indaga se la sua morte sia un omicidio o un suicidio. Secondo quanto raccontano amici e conoscenti, Savoia aveva ultimamente difficoltà economiche, tanto che di recente era stato costretto a vendere per 5.000 dollari la sua adorata Harley Davinson al banco dei pegni.