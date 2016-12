12 marzo 2014 New York, shopping sfrenato per Obama Il presidente Usa si concede una pausa e sceglie, non senza difficoltà, regali per la moglie Michelle e per le figlie Tweet google 0 Invia ad un amico

19:40 - Come un turista qualsiasi, Barack Obama ha approfittato della sua visita a New York per un po' di rinfrancante shopping. Il presidente, da buon padre di famiglia, ha scelto, con l'aiuto di incredule commesse, regali per la moglie Michelle e per le figlie, Malia e Sasha. L'inquilino della Casa Bianca non ha scelto a caso il negozio. Si tratta di una catena di abbigliamento che ha recentemente risposto all'appello del presidente alzando il salario minimo dei dipendenti a 10 dollari all'ora.