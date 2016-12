6 agosto 2014 New York, scontro tra bus a Times Square Arrestato l'autista, 14 feriti di cui 3 gravi Paura in pieno centro della Grande Mela per l'incidente che ha visto coinvolti due mezzi a due piani carichi di turisti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:20 - Almeno 14 persone sono rimaste ferite nello scontro fra due bus turistici avvenuto a New York. L'incidente ha coinvolto due pullman a due piani ed è avvenuto a Times Square. Delle persone coinvolte, undici hanno riportato ferite lievi mentre tre sono gravi e sono stati subito trasportati al St. Luke's Roosevelt Hospital. I medici hanno riferito che non sono in pericolo di vita. L'autista di uno dei due mezzi coinvolti è stato arrestato.

Momenti di paura quindi nel cuore di Manhattan. Anche perché l'incidente è avvenuto in pieno giorno, all'angolo fra la 47esima strada e la settima Avenue, in una delle ore di maggior affluenza di persone nella celebre piazza.



Secondo le prime testimonianze, il conducente dell'autobus a due piani della Grey Line ha perso il controllo del mezzo e ha investito una donna. Poi ha buttato giù un lampione ed è finito contro un altro autobus a due piani. Una turista tedesca, Susanne Dilger, 56 anni, ha raccontato di aver spinto verso di sé la figlia di 17 anni proprio mentre sopraggiungeva il bus che ha poi investito una donna ferma sul marciapiede.



Le condizioni di quest'ultima non sono note, ma sembra che abbia riportato la frattura di un braccio. Sul posto sono immediatamente giunti una dozzina di camion dei vigili del fuoco e della polizia e la zona è stata circoscritta.



Il conducente arrestato è accusato di guida in stato di capacità ridotta di reazione.