16 luglio 2014 New York, per la prima volta una donna posa per il calendario dei vigili del fuoco Danae Mines sfata un tabù comparendo come "Miss marzo" nel tradizionale "Fdny Calendar of Heroes" dedicato ai pompieri della Grande mela Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:37 - Danae Mines è stata per oltre un decennio una delle poche vigili del fuoco donne di New York, e ora sarà la prima a comparire nel tradizionale calendario dei pompieri della Grande Mela. E' infatti "Miss marzo" e sfata un vero e proprio tabù: prendere parte al tradizionale "FDNY Calendar of Heroes". Il calendario dei pompieri definiti "eroi" era infatti sino a oggi riservato esclusivamente agli uomini.

"Voglio vedere la mia foto sul calendario perché le altre ragazze capiscano che anche loro possono fare questo lavoro", ha raccontato nel giorno della presentazione, con consueto bagno di folla per i vigili del fuoco newyorkesi.



Danae ha iniziato a sognare di diventare un vigile del fuoco quando aveva solo dieci anni: la sua famiglia le ha detto che avrebbe dovuto prendere in considerazione un'altra carriera, perché solo gli uomini potevano entrare nel dipartimento dei pompieri della città, ma lei non si è fatta scoraggiare. E dopo qualche anno, comparendo sul calendario degli eroi, è entrata nella storia.