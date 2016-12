13:38 - A soli dieci giorni dal giuramento come sindaco, arrivano i primi guai per Bill De Blasio. Mazzette, intrighi o legami con la mafia? Niente di tutto ciò: è bastata una pizza, mangiata con forchetta e coltello, a far finire il neo sindaco su tutti giornali. Per gli abitanti della Grande Mela è uno scandalo, e precisamente un "Forkgate". Ma Bill non si fa intimorire e dichiara orgoglioso: "In Italia si fa così, si inizia con le posate e si finisce con le mani".