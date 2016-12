8 aprile 2014 New York, Hillary Clinton pubblica

una foto con le Pussy Riot su Twitter "E' stato un piacere conoscere le forti e coraggiose attiviste che non stanno in silenzio in Russia", scrive l'ex segretario di Stato Usa. Lo scatto è diventato virale e rischia di far peggiorare i rapporti con Mosca

12:49 - Summit delle Donne nel mondo, a New York. Durante il vertice, di qualche giorno fa, sono presenti Nadezhda Tolokonnikova e Maria Alyokhina. Con loro c'è anche Hillary Clinton. L'ex segretario di Stato americano, probabile futuro candidato per la corsa alle presidenziali del 2016, non perde l'occasione, e pubblica una foto con le attiviste anti-Putin su Twitter, mostrando tutto il suo sostegno: "E' stato un piacere conoscere le forti e coraggiose Pussy Riot, che rifiutano di stare in silenzio in Russia", scrive. Lo scatto, che è diventato virale, rischia di far incrinare ancora di più i rapporti tra Washington e Mosca.