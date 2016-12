14 maggio 2014 New York, "gonfiabile" vola spinto dal vento: tre bambini feriti, due sono gravi Hanno tra i 5 e i 6 anni i due bimbi che sono stati catapultati in aria per 4 metri: uno è caduto in un parcheggio rompendosi entrambe le braccia, l'altro in strada e ora ha un trauma cranico. La ragazzina, di 10 anni, coinvolta nell'incidente, invece ha riportato ferite superficiali e qualche contusione Tweet google 0 Invia ad un amico

09:35 - Un gonfiabile è volato in aria spinto dal vento fino a 15 metri di altezza a South Glens Falls, nello Stato di New York. Quando è successo all'interno del gioco c'erano tre ragazzini, due dei quali hanno riportato ferite gravi e ora sono ricoverati all'Albany Medical Center. Hanno tra i 5 e i 6 anni e sono stati catapultati in aria per oltre 4 metri: uno è caduto in un parcheggio rompendosi entrambe le braccia, l'altro in strada e ora ha un trauma cranico. La ragazzina, di 10 anni, coinvolta nell'incidente, invece ha riportato ferite superficiali e qualche contusione.