New York, folle uccide a coltellate un bimbo e ferisce una bambina

20:59 - Episodio di follia a Brooklyn, quartiere di New York, dove un folle è entrato in un'ascensore con un coltello da macellaio e ha aggredito due bambini di 6 e 7 anni, colpendo a morte il più piccolo. L'uomo si è dato alla fuga mentre la bambina più grande, rimasta ferita, è stata portata in ospedale: dopo un intervento chirurgico, ora è fuori pericolo.

I due bambini stavano uscendo per andare a comprare un gelato quando il folle ha cominciato a brandire un coltello da macellaio e poi a scagliarsi contro di loro. Per il bambino di 6 anni, che avrebbe dovuto festeggiare il compleanno tra pochi giorni, le coltellate si sono rivelate fatali. E' stato ritrovato morto dalla polizia nell'ascensore.



La bambina di 7 anni è stata inseguita dall'omicida ma è riuscita a scappare, ed è crollata di fronte ad un edificio nelle vicinanze. E' stata portata in ospedale e sottoposta ad intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.



Dell'omicida nessuna traccia. Al momento gli agenti hanno ritrovato solo il coltello. L'omicidio è avvenuto solo due giorni dopo che un 18enne, nella stessa zona di Brooklyn è stato ucciso con 32 coltellate al petto. Non è ancora chiaro se i due episodi possono essere messi in relazione.