05:49 - La stazione di New York, Penn Station, è stata chiusa ed evacuata: la polizia ha bloccato tutte le entrate per indagare un pacco sospetto. Tutti i treni in arrivo e in partenza sono stati sospesi. La stazione è stata riaperta poco dopo, quando il pacco sospetto si è rivelato un falso allarme. I trasporti sono ripresi e i passeggeri sono stati riammessi all'interno.