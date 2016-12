00:54 - A New York è diventato fuorilegge "svapare" in pubblico: entrata in vigore la misura che proibisce di fumare sigarette elettroniche nei bar, ristoranti, uffici, parchi e spiagge. Inoltre, a partire dal prossimo 18 maggio, i rivenditori non potranno più vendere tabacco e sigarette elettroniche ai minori di 21 anni. Il provvedimento è stato uno degli ultimi firmati dall'ex sindaco della Grande Mela, Michael Bloomberg.