New York, donna aggredita in metro da una baby gang al femminile

18:30 - Venti adolescenti hanno assalito una donna nella metropolitana di New York tentando uno scippo. Una delle baby bulle ha spinto la vittima e le ha dato un pugno in faccia. Poi, anche gli altri membri della gang, tutta al femminile, hanno iniziato a picchiare la donna, provando ad afferrarle la borsa. La vittima se l'è cavata con qualche trauma.

Salvata da un altro passeggero - A proteggere la vittima è stata l'entrata di un altro passeggero nel vagone: "Mi ha aiutato ad alzarmi, e ha allontanato le ragazzine", ha raccontato la donna ai media statunitensi.



In seguito alla rapina, la donna ha riportato diversi lividi, gonfiore alla testa e al viso. La polizia di New York è alla ricerca della baby gang in rosa per tutta la città.