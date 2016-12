New York,dichiarato stato emergenza

00:34 - Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato lo stato di emergenza in attesa della tempesta di neve che dovrebbe colpire lo Stato nelle prossime ore. Per la sola città di New York sono attesi 12-15 centimetri di neve. Cuomo invita a stare lontani dalle strade. Il sindaco di New York, Bill De Blasio, mette in evidenza come una decisione sull'apertura delle scuole non sarà presa se non nelle prossime ore.