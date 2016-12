13 marzo 2014 New York, crollano due palazzi ad Harlem

Almeno otto le vittime, decine i feriti Una colonna di fumo si è alzata ed è visibile da molti isolati di distanza. I vigili del fuoco: "La situazione è sotto controllo". Una fuga di gas la causa dello scoppio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:01 - Due palazzi sono crollati in seguito a una forte esplosione causata da una fuga di gas, a Park Avenue, nel quartiere Harlem di New York. Otto persone morte recuperate dalle macerie, decine i feriti e una dozzina i dispersi. Secondo la stampa locale, gli inquilini delle due palazzine collassate avevano segnalato da tempo la presenza di problemi con le tubazioni del gas.

La polizia della città ha confermato che sul posto sono giunte le squadre anti-bomba. Presente anche il primo cittadino della Grande Mela, Bill de Blasio. Dell'accaduto è stato informato inoltre il presidente americano, Barack Obama, che martedì sera era a New York.



Il crollo ha anche coinvolto alcune palazzine vicine. Danneggiati anche una chiesa, un negozio di pianoforti e alcuni appartamenti. Poco prima della forte esplosione era stata chiamata la società di distribuzione del gas per denunciare un possibile problema. Già cinque mesi fa in uno degli edifici crollati c'era stata una fuga.



Sospeso il traffico dei treni - I detriti del crollo sono caduti sulle rotaie della linea soprelevata del treno Metro North, all'altezza della 116esima strada. Per questo motivo il traffico dei treni nella zona è stato sospeso. Vietato l'accesso alla zona compresa tra la 115esima e la 125esima strada.