New York, cade sui binari della metro e rifiuta ogni aiuto: salvo per miracolo

09:56 - Miracolo sulla 175esima strada. Si potrebbe riassumere così quanto accaduto a Manhattan, nel cuore di New York, a un giovane che, sotto l'effetto di stupefacenti, è caduto dalla pensilina della metropolitana finendo sui binari. Inutile il tentativo di altri due passeggeri di trarlo in salvo: quando il treno è arrivato, il ragazzo era ancora steso tra i binari. Miracolosamente il convoglio l'ha solo sfiorato, passandogli sopra e permettendogli di uscire illeso dalla brutta avventura. Tutto è accaduto a dicembre, ma solo ora il video è finito sul web, smentendo il racconto di chi aveva duramente criticato i presenti per non essere intervenuti in soccorso dell'uomo.