18 giugno 2014 New York, asta record per un francobollo: venduto per 9,5 milioni di dollari

10:57 - Asta record da Sotheby's a New York, dove in meno di due minuti, è stato battuto per 9,5 milioni di dollari un francobollo. Emesso dalla Guiana Britannica e considerato dai collezionisti l'equivalente della Monna Lisa nel mondo dei filatelici, il francobollo, dal valore nominale di un centesimo, è stato venduto a un anonimo compratore.

Il francobollo color magenta della Guiana Britannica è unico nel suo genere. Il record precedente per la vendita di un francobollo apparteneva a un'emissione svedese venduta a Zurigo per 2,3 milioni di dollari nel 1996.



A mettere all'asta il francobollo della Guaiana Britannica sono stati gli eredi di John du Pont, milionario dell'industria chimica, che lo aveva sempre conservato in cassaforte. Du Pont nel 1996 era stato condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso un campione olimpico del wrestling ed è morto in prigione nel 2010.