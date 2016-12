New York, a Central Park si ritrovano le lettrici in topless

18:54 - Esistono associazioni letterarie di ogni genere, da quelle create per discutere, e sviscerare, i capolavori di Jane Austen ai fissati del noir e della fantascienza. Ma la nascita a New York della "Topless Pulp Fiction Appreciation Society "(vale a dire, l’associazione delle lettrici di letteratura "pulp" in topless) è di quelle cose che fanno pensare.

Convergono - attraverso un passaparola via Facebook - per lo più a Central Park : uno dei luoghi più amati e dove John Lennon fu ucciso da un fan. "Amiamo i libri e le belle giornate di sole", dicono quasi in coro le ragazze. "E preferiamo leggere così, almeno finché la legge ce lo permette". Una provocazione, certo, ma anche una liberazione. senza vestiti, concentrate solo sulle storie che i libri raccontano.