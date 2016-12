21:55 - Almeno quattro persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un incendio che ha distrutto un motel sulla costa del New Jersey. Al momento dell'incendio, le cui cause sono ancora ignote, nel motel, il Mariner's Cove Motor Inn di Point Pleasant Beach, c'erano circa 40 persone. I soccorritori hanno rintracciato alcune persone che inizialmente venivano date per disperse.